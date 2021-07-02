Поради для тих, хто носить окуляри: альтернативний погляд на речі

Якщо ви носите окуляри, то постійно натрапляєте на труднощі, яких не знають люди з хорошим зором. Знайти футляр для окулярів – щоденний квест. А зробити так, щоб їхні лінзи в холодну погоду не запотівали, – завдання з розряду "здійснити нездійсненне", повідомляє 24 Канал.

Тож ми дібрали кілька порад, які полегшать життя кожному, хто носить окуляри. Буде добре й очам, і окулярам.

Ідеально чисті

Засіб для миття посуду ідеально підходить для очищення лінз! Ніколи не використовуйте пральні засоби, що містять спирт, оцет, аміак або відбілювач. Ці речовини руйнують покриття лінз.

Якщо вилетів шуруп

Якщо шуруп окулярів загубився або вилетів, використовуйте зубочистку як тимчасове рішення. З'єднайте оправу і дужку окулярів, вставте зубочистку і відламайте зайву частину.

Щоб не запітніли

Одна з головних проблем всіх, хто носить окуляри, – запотівання лінз. Для того, щоб ваші окуляри при переході з холодного приміщення в тепле не запітніли, попередньо обробіть лінзи рідким або твердим милом.

Позбуваємося подряпин

Невеликі подряпини – зовсім не привід купувати нову пару. Можна відполірувати лінзи за допомогою ганчірки з мікрофібри та зубної пасти. Якщо подряпина глибока, процедуру доведеться повторити кілька разів.

Не ховаємо брови

Якщо у вас широко посаджені очі, вибирайте оправи з товстим або випуклим переніссям. Це привертає увагу до центру обличчя, й очі здаються ближчими. Якщо у вас близько посаджені очі, вибирайте оправи з декоративними деталями на зовнішніх краях. Це дає відчуття більшої відстані.

Слідкуємо за зором

Поганий зір – ще не привід його не берегти. А найбільше наші очі страждають від випромінювання екранів. Є сенс купувати лінзи з покриттям, яке блокує або зменшує вплив синіх променів.

Приймаємо лютеїн

Вітаміни не зроблять зір кращим, але можуть підтримати поточне здоров'я очей. Нині найкращим вітаміном для очей визнаний лютеїн. Налягайте на шпинат, гарбуз, зелений горошок або приймайте його в капсулах.

Колекціонерам на замітку

Якщо окулярів у вас багато, зберігати їх можна на вішаку для одягу. Або купіть поличку, на якій можна зберігати все що завгодно, включаючи окуляри.

Фото dunneyecare