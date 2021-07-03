Коли можна не показувати документи поліції

Поліцейській має право вимагати пред’явлення документів водієм лише тоді, коли зупинка транспортного засобу була законна. Якщо водій підозрюється у порушенні Правил дорожнього руху, поліцейський повинен спочатку надати докази правопорушення, повідомляє 24 Канал.

Якщо поліцейський не має доказів правопорушення, він не має права вимагати у водія документи. Про це пише адвокат Виктор Смалий з посиланням на рішення Верховного суду №686/11314/17.

Поліцейським було зупинено автомобіль. Підставою зупинки стало нібито порушення водієм правил дорожнього руху. Проте водій відмовився на вимогу поліцейського пред’явити документи через відсутність, на його думку, правопорушення.

Як наслідок інспектор виніс постанову за непред’явлення документів та наклав на водія штраф у розмірі 425 грн.

Проте Верховний суд рішенням у справі №686/11314/17 зробив висновок, що дії поліцейського та постанова про накладення штрафу є незаконними.

У своєму рішенні Верховний суд наголосив, що оскільки поліцейським не задокументовано та не доведено належними і допустимими доказами факту порушення водієм правил дорожнього руху, то вимоги інспектора до водія про пред'явлення документів на право керування є неправомірними.

Поліцейські зобов’язані врахувати зазначену позицію Верховного суду та припинити практику безпідставних зупинок.