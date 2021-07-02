Аваков обговорив із міністром економіки Франції систему водопостачання в Харкові

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив із міністром економіки, фінансів і відновлення Франції Бруно Ле Мером ратифікацію українським парламентом чотирьох інвестиційних проектів між двома державами, а також проект модернізації системи питного водопостачання в Харківській області, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Провів телефонну розмову з міністром економіки та фінансів Франції Бруно Ле Мером, який подякував Верховній Раді за безпрецедентну підтримку спільних проектів! Обговорили українсько-французькі подальші плани, зокрема реновацію системи постачання питної води в Харкові" , - написав Аваков у Twitter у п'ятницю.

Щодо інвестпроектів, то, як повідомляє Департамент комунікації МВС, ідеться про оновлення парку вантажних електровозів "Укрзалізниці", виробництво і постачання рятувальної техніки для потреб Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також про два проекти з модернізації постачань і покращення якості питної води в Луганській області та Києві.

Міністри також обговорили спільні проекти та їх реалізацію із залученням французьких компаній і за підтримки французького уряду.

Ле Мер високо оцінив ефективну роботу Міністерства внутрішніх справ України, зазначивши, що досягнуте є хорошим результатом напередодні візиту в Україну президента Франції Еммануеля Макрона, який має відбутися незабаром. Ле Мер запросив Авакова відвідати Париж із робочим візитом.