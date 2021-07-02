В українському МЗС не підтверджують закриття кордону з Білоруссю

Міністерство закордонних справ України не підтверджує закриття кордону із Білоруссю, про що раніше заявив самопроголошений президент сусідньої країни Олександр Лукашенко, повідомляє Украинская правда.

"Українська сторона наразі не отримувала офіційних повідомлень про закриття кордону з боку Білорусі. Від такого кроку постраждав би, насамперед, білоруський народ", - коментар речника МЗС Олега Ніколенка.

Україна відкидає закид Лукашенка про нібито постачання зброї з України. У МЗС наголошують, що ніколи не втручались у внутрішні справи Білорусі та не збираються цього робити у майбутньому.

У зовнішньополітичному відомстві кажуть, що "позиціювання України як зовнішньої загрози вкладається в політику дезінформації, репресій і залякування білоруського населення". Там переконані, що "жодні абсурдні звинувачення та залякування не зможуть відвернути білоруський народ від дружнього українського народу та України як держави, що поважає та захищає права людей".