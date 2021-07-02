Польща передасть Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca

Польща передасть Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca

Уряд Польщі має намір передати Україні 1,2 млн доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca до жовтня. Затримка з передачею препарату викликана нерегулярними поставками вакцини в Польщу, повідомляє Укрiнформ.

"Польща не відмовилася від перепродажу вакцини, Домовленість залишається актуальною. Відкладення терміну підписання Угоди виникає через нерегулярні поставки вакцини до Польщі. Підписання угоди і передача вакцини планується в третьому кварталі цього року ", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Польщі.

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