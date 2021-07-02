Польща передасть Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca

Уряд Польщі має намір передати Україні 1,2 млн доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca до жовтня. Затримка з передачею препарату викликана нерегулярними поставками вакцини в Польщу, повідомляє Укрiнформ.

"Польща не відмовилася від перепродажу вакцини, Домовленість залишається актуальною. Відкладення терміну підписання Угоди виникає через нерегулярні поставки вакцини до Польщі. Підписання угоди і передача вакцини планується в третьому кварталі цього року " , - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Польщі.