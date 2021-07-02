Зеленський поїде в Одесу на військові навчання

У неділю, 4 липня, в Одесі чекають президента України Володимира Зеленського, повідомляє Думська.

Про це виданню повідомили джерела в Міністерстві оборони України.

Основна частина візиту буде присвячена святкуванню Дня Військово-морських сил України, який відзначають в першу неділю липня.

За планами, в ході візиту президент зустрінеться з командуванням ВМСУ.

У цей день, 4 липня, буде ще одна пам'ятна дата: Сполучені Штати Америки відзначають 245 років підписання Декларації про незалежність США.

Як очікується, командування Шостого флоту США проведе з цього приводу святкові заходи на борту американського ракетного есмінця USS DDG71 Ross, який зараз бере участь в міжнародних навчаннях «Сі Бриз» -2021 і базується в одеському порту.

Ймовірно, Володимир Зеленський також буде присутній на цьому прийомі.