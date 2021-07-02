Росія викупила у Словаччини партію "Супутника V"

Словаччина продала Росії партію COVID-вакцини Супутник V, закуплену в березні, повідомляє Кореспондент.

За даними словацького видання Denník N мова йде про 160 тисяч доз препарату з поставлених 200 тисяч. Російська сторона викупила вакцину за тією ж ціною, за якою вона була продана Словаччині, - 9,95 долара за дозу.

"Згідно з контрактом, узгоджений термін оплати обумовленої ціни становить 20 робочих днів з дати поставки" , - заявила прес-секретар МОЗ Словаччини Зузана Еліашова.

Чиновниця додала, що партія російської вакцини вже знаходиться за межами країни. У Словаччині залишилася тільки та кількість доз Супутника V, яка необхідна для другого щеплення цим препаратом. При цьому першою дозою Супутника V в країні вакцинували близько 10,5 тисячі осіб.