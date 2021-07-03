Трюдо засудив підпали католицьких церков після скандалу з останками дітей

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо засудив підпали католицьких церков. Інциденти сталися після виявлення останків дітей в трьох колишніх школах-інтернатах для індіанців, повідомляє Інтерфакс.

За даними Associated Press вони керувалися церквою в Британській Колумбії та Саскачевані, і діти канадських індіанців були зобов'язані відвідувати їх. Такі установи погано фінансувалися, з дітьми часто погано поводилися, багато голодували і вмирали від інфекційних хвороб.

У четвер, в День Канади, в Манітобі нападам піддалися статуї королеви Вікторії, королеви Єлизавети та інших історичних особистостей.

Джастін Трюдо сказав, що розуміє гнів багатьох людей щодо уряду і католицької церкви та приніс вибачення за школи, а також закликав Папу Римського Франциска принести офіційні вибачення.