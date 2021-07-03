Россія провела навчально-бойові польоти над Чорним морем

Російські військові провели навчання авіації з нанесення ракетних і бомбових ударів по кораблях умовного противника над Чорним морем, повідомляється на сайті ЧФ РФ, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Від Морської авіації ЧФ були задіяні багатоцільові винищувачі Су-30СМ і фронтові бомбардувальники Су-24М, від авіації ПВО (Південного військового округу - ред.) винищувачі-бомбардувальники Су-34 і винищувачі-перехоплювачі Су-27" , - наголошується в повідомленні.

Там заявили, що всього навчальні завдання виконували понад 10 літаків.

"Перед початком спільних польотів літаків ЧФ і ПВО екіпаж літака-амфібії Бе-12 зі складу Морської авіації виконав розвідку умовних цілей в акваторії Чорного моря" , - повідомив флот.

Пресслужба заявила, що льотчики відпрацювали виконання простих і складних польотних завдань із середніх і малих висот з урахуванням подолання засобів протиповітряної оборони кораблів умовного супротивника.