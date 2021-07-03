Россія провела навчально-бойові польоти над Чорним морем
Російські військові провели навчання авіації з нанесення ракетних і бомбових ударів по кораблях умовного противника над Чорним морем, повідомляється на сайті ЧФ РФ, повідомляє Интерфакс-Украина.
"Від Морської авіації ЧФ були задіяні багатоцільові винищувачі Су-30СМ і фронтові бомбардувальники Су-24М, від авіації ПВО (Південного військового округу - ред.) винищувачі-бомбардувальники Су-34 і винищувачі-перехоплювачі Су-27", - наголошується в повідомленні.
Там заявили, що всього навчальні завдання виконували понад 10 літаків.
"Перед початком спільних польотів літаків ЧФ і ПВО екіпаж літака-амфібії Бе-12 зі складу Морської авіації виконав розвідку умовних цілей в акваторії Чорного моря", - повідомив флот.
Пресслужба заявила, що льотчики відпрацювали виконання простих і складних польотних завдань із середніх і малих висот з урахуванням подолання засобів протиповітряної оборони кораблів умовного супротивника.
"Для знищення "противника" в морі льотчики виконували візит на бойовий курс у складі пар і поодиноко з відпрацюванням умовних ракетних і бомбових ударів по мішеневих позиціях, що імітує загін надводних кораблів умовного супротивника. Роль загону кораблів умовного супротивника виконували великі десантні кораблі "Саратов" і "Орськ", - повідомили російські військові.