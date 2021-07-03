На курортах України з'явилися шахраї: будьте обережні!

З початком курортного сезону активізувалися і шахраї, які почали промишляти на сайтах з орендою житла біля моря. Вони беруть передоплату, а потім туристи на місці виявляють, що такого пансіонату або адреси в курортному місті немає, повідомляє РБК-Украина.

Жителі курортної Кирилівки виявили таких шахраїв і попередили відпочивальників про те, що можна позбутися і грошей, і комфортного відпочинку.

"Увага! Будьте пильні з приводу таких оголошень. Людина не пише телефон. Звертайтеся з приводу проживання тільки до перевірених власників баз відпочинку і гостьових будинків" , - написав адміністратор групи "Улюблена Кирилівка".

Він розмістив приклад оголошення, які публікують шахраї. Потенційний замовник почав уточнювати деталі проживання, але відповіді отримати так і не зміг. А при перевірці вказаної адреси виявилося, що там знаходиться гостьовий будинок, але виглядає він зовсім по-іншому.

Як не стати жертвою шахраїв при оренді житла

Перевіряйте вказану адресу за допомогою карт Інтернету

Поставте питання автору оголошення про те, де знаходяться місцеві визначні пам'ятки.

Цікавтеся схемою проїзду від вказаної адреси до вокзалу, центру, розваг.

Запитайте про наявність магазинів, супермаркетів, кафе – в радіусі 1-2 км від місця призначення.

Якщо автор оголошення не дає точні контакти, номер телефону - варто запідозрити шахрайство.

Не переводьте на карту абсолютно незнайомої людини передоплату.

Пошукайте в інтернеті відгуки про гостьовий будинок або пансіонат.

Не орендуйте житло на сумнівних сайтах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якими хитрощами користуються в банках, щоб виманити більше грошей у клієнтів.

А також розповідали про те, як перевірити iPhone перед покупкою і не отримати стару модель замість нової.

Автор: Анна Шиканова