На курортах України з'явилися шахраї: будьте обережні!
З початком курортного сезону активізувалися і шахраї, які почали промишляти на сайтах з орендою житла біля моря. Вони беруть передоплату, а потім туристи на місці виявляють, що такого пансіонату або адреси в курортному місті немає, повідомляє РБК-Украина.
Жителі курортної Кирилівки виявили таких шахраїв і попередили відпочивальників про те, що можна позбутися і грошей, і комфортного відпочинку.
"Увага! Будьте пильні з приводу таких оголошень. Людина не пише телефон. Звертайтеся з приводу проживання тільки до перевірених власників баз відпочинку і гостьових будинків", - написав адміністратор групи "Улюблена Кирилівка".
Він розмістив приклад оголошення, які публікують шахраї. Потенційний замовник почав уточнювати деталі проживання, але відповіді отримати так і не зміг. А при перевірці вказаної адреси виявилося, що там знаходиться гостьовий будинок, але виглядає він зовсім по-іншому.
Як не стати жертвою шахраїв при оренді житла
- Перевіряйте вказану адресу за допомогою карт Інтернету
- Поставте питання автору оголошення про те, де знаходяться місцеві визначні пам'ятки.
- Цікавтеся схемою проїзду від вказаної адреси до вокзалу, центру, розваг.
- Запитайте про наявність магазинів, супермаркетів, кафе – в радіусі 1-2 км від місця призначення.
- Якщо автор оголошення не дає точні контакти, номер телефону - варто запідозрити шахрайство.
- Не переводьте на карту абсолютно незнайомої людини передоплату.
- Пошукайте в інтернеті відгуки про гостьовий будинок або пансіонат.
- Не орендуйте житло на сумнівних сайтах.
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Автор: Анна Шиканова