Мендель написала книгу про своє життя та роботу із Зеленським

Колишня прес-секретар шостого українського президента Юлія Мендель написала книгу з елементом автобіографії. У ній вона розповіла про непросту долю, повної протиріч і пригод, яка привела її в політичний істеблішмент України, повідомляє Обозреватель.

Про це сама Юлія розповіла у себе в Facebook﻿. Вона зізналася, що писала книгу з великими труднощами цілих два роки.

"Писати цю книгу було вкрай складно. Я бралася за неї не раз, прописувала по кілька десятків тисяч слів – і закінчувала проекти" , – написала Мендель у себе в публікації.

Вона пообіцяла, що книга про її життя буде чесною і відвертою, ніяких спроб виглядати позитивним героєм вона не робила. Ключовим завданням твори – донести читачам правду, яка не завжди буває приємною або надихає.