У Дніпрі водій з нападом епілепсії пошкодив кілька авто

У Дніпрі біля водія мікроавтобуса під час руху стався напад епілепсії. Його транспортний засіб пошкодив декілька транспортних засобів. Є травмовані, повідомляє Кореспондент.

"Автобус IVECO виїхав на зустрічну смугу на вулиці Грушевського і їхав прямо в службовий автомобіль поліцейських відділу аероподдержкі. Поліцейські миттєво зреагували і, виконавши маневр, уникли зіткнення з автобусом. Вони відразу зрозуміли - чоловікові за кермом погано і потрібна допомога" , - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що мікроавтобус продовжив рух, при цьому він зіткнувся з маршруткою, в якій знаходилися пасажири, і з автомобілем Mitsubishi Lancer. Потім транспортний засіб в'їхав у кіоск.

Поліцейські викликали медиків і додаткові екіпажі патрульних. Також інспектори витягли водія з салону і надали йому домедичну допомогу.

"У чоловіка був напад епілепсії, тому поліцейські поклали його в стабільне бокове положення і контролювали стан до приїзду лікарів" , - підкреслили в прес-службі.

В результаті ДТП травмувалися двоє пасажирів маршрутки. Їм також була надана домедичну допомогу.

Водія IVECO госпіталізували.