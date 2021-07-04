Ще 39 тисяч українців отримали вакцину проти COVID-19

В Україні у суботу було щеплено проти коронавірусу майже 39 тисяч людей, повідомляє Украинская правда.

Повідомляється, що 3 липня вакцинацію зробили 38 857 осіб.

Протягом доби працювали 220 мобільних бригад, 330 пунктів щеплення та 125 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено вже 2 059 728 українців, з них отримали 1 дозу – 2 059 726 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 841 291 особа (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2 901 017 щеплень.

Станом на 2 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 772 102 охочих.