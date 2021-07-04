Запущено перший міжміський автобус на біогазі

Компанія Scania у співпраці з відомим транспортним оператором Flixbus і постачальником «блакитного палива» Gasum вивели на маршрут перший автобус далекого прямування, що працює на біогазі, повідомляє Автоцентр.

Перший міжміський автобус, який працює на рідкому біогазі (LBG), курсуватиме за маршрутом Стокгольм - Осло. Це знизить шкідливий вплив на клімат і зробить внесок в розвиток транспорту на невикопних (поновлюваних) видах палива.

Біогаз в даний час використовується в стислому вигляді, в основному в міських автобусах, легкових і легких комерційних автомобілів. Що ж стосується великовантажного транспорту далекого прямування, то тут це паливо до недавнього було менш конкурентоспроможним. В останні роки була розроблена технологія охолодження біогазу приблизно до мінус 160 С, щоб він став рідким і, отже, більш енергоємним. Це відкриває можливість використання газу для перевезення важких вантажів як по суші, так і по морю.

Доступність біогазу повинна покращиться по всій Європі, особливо після того, як ЄС вирішив встановити точки заправки вздовж основних європейських дорожніх мереж (TEN-T).

У рідкого біогазу багато переваг: він не містить копалин, є поновлюваним, проводиться на місці і знижує викиди. Переходячи на рідкий біогаз місцевого виробництва в якості палива для вантажівок і автобусів далекого прямування, оператори знижують шкідливий вплив на клімат більш ніж на 90%. На якість повітря в цілому також позитивно впливає зниження викидів твердих частинок і оксидів азоту (NOx). Водії і пасажири оцінять і більш тиху роботу таких транспортних засобів.

«Біогаз - це не тільки паливо з найменшими викидами CO2 - він також вирішує проблеми з місцевими відходами, створює робочі місця і приносить вуглець і поживні речовини назад в грунт. Це швейцарський армійський ніж циркулярної економіки», - говорить Йонас Стрёмберг, директор з екологічного розвитку Scania.

Вже сьогодні 17% газової мережі Європи становить біогаз, і ця частка швидко зростає, активно сприяючи скороченню викидів CO2. В автомобільній газовій мережі Швеції частка біогазу становить приголомшливі 95%.