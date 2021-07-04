Полякова в легкому міні захопила формами
Оля Полякова в літній гарячий робочий сезон поєднує виступи і релакс. Зірці дуже подобаються такі гаастролі. Наприклад, нещодавно вона побувала в Карпатах, де встигла розслабитися в СПА і станцювати гарячий танець перед близьким чоловіком. Тепер же Королева ночі вирушила до Туреччини, повідомляє РБК-Украина.
Оля красувалася на морському березі і не втрималася від парочки літніх фото для Instagram.
На співачці - білосніжна сукня в горошок від українського дизайнера Андре Тана зі спільної колекції з Катею Осадчою. Вбранн лише підкреслило стрункі вигини артистки, тонку талію і точені ніжки. Очі вона сховала за сонячними окулярами і сховалася від палючих променів під пальмою-парасолькою.
"За традицією 1, 2, 3, 4? Обожнюю поєднувати роботу з відпочинком! А ви?"- поцікавилася Полякова.
"Всі" - запевнила Даша Астаф'єва.
Шанувальникам дуже сподобався витончений літній фотосет Полякової.
- Як же ви прекрасні, фото просто вогонь. Ви скрізь круто вийшли!
- 4 така щаслива
- Оля, ти прекрасна і фігурка проста супер
- Очманіти! Ну куди стільки краси?
- На всіх фото крута
- Олечка, ви як завжди прекрасна
- Легка, повітряна, вітерцю слухняна
- Олечка, всі фото супер! Вогонь! Ви дуже класна і шикарна завжди!