Полякова в легкому міні захопила формами

Полякова в легкому міні захопила формами

Оля Полякова в літній гарячий робочий сезон поєднує виступи і релакс. Зірці дуже подобаються такі гаастролі. Наприклад, нещодавно вона побувала в Карпатах, де встигла розслабитися в СПА і станцювати гарячий танець перед близьким чоловіком. Тепер же Королева ночі вирушила до Туреччини, повідомляє РБК-Украина.

Оля красувалася на морському березі і не втрималася від парочки літніх фото для Instagram﻿.

На співачці - білосніжна сукня в горошок від українського дизайнера Андре Тана зі спільної колекції з Катею Осадчою. Вбранн лише підкреслило стрункі вигини артистки, тонку талію і точені ніжки. Очі вона сховала за сонячними окулярами і сховалася від палючих променів під пальмою-парасолькою.

Полякова в легкому міні захопила стрункими формами на березі: &quot;фігурка - супер&quot;

Полякова в легкому міні захопила стрункими формами на березі: &quot;фігурка - супер&quot;

Полякова в легкому міні захопила стрункими формами на березі: &quot;фігурка - супер&quot;

Полякова в легкому міні захопила стрункими формами на березі: &quot;фігурка - супер&quot;
"За традицією 1, 2, 3, 4? Обожнюю поєднувати роботу з відпочинком! А ви?"- поцікавилася Полякова.
"Всі" - запевнила Даша Астаф'єва.

Шанувальникам дуже сподобався витончений літній фотосет Полякової.

  • Як же ви прекрасні, фото просто вогонь. Ви скрізь круто вийшли!
  • 4 така щаслива
  • Оля, ти прекрасна і фігурка проста супер
  • Очманіти! Ну куди стільки краси?
  • На всіх фото крута
  • Олечка, ви як завжди прекрасна
  • Легка, повітряна, вітерцю слухняна
  • Олечка, всі фото супер! Вогонь! Ви дуже класна і шикарна завжди!

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