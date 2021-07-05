Ціни на газ в Україні злетіли до рекордної позначки

В Україні ринкова вартість газу з липня по серпень збільшилася з 13 до 15,3 грн на біржі. Це також може призвести до подорожчання місячної ціни на блакитне паливо для населення з наступного місяця, повідомляє Обозреватель.

Як свідчать дані Української енергетичної біржі, з травня кожен кубометр газу (з урахуванням ПДВ) подорожчав з 9,4 до 15,3 грн. Це пов'язано зі світовою тенденцією.

Як подорожчав газ в Україні:

серпень – 15,3 грн за куб;

липень – 13 грн за куб;

червень – 12,1 грн за куб;

травень – 9,4 грн за куб.

Для такої тенденції є кілька причин. З одного боку російський "Газпром" стримував поставки для того, щоб утримувати високі ціни. Крім того, через потепління виріс попит на блакитне паливо для розробки електроенергії (в першу чергу на кондиціонування). Досі не заповнені сховища, які були спустошені в опалювальний сезон.