5 липня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники, що сьогодні не можна робити

У Канаді - День попередження травматизму, в Індії - День посту і духовних практик «Йогини Екадаші», у Вірменії - День Конституції, у Замбії - День героїв, в Кабо-Верде - День незалежності, у Південному Судані - День матері, у Чехії - День Кирила і Мефодія, в США - День штату Гаваї, День яблучного турновера, День крекерів «Грехем», в Сент-Вінсент і Гренаді - Карнавальний понеділок, у Гайані - День Карибського співтовариства, на Кайманових островах - День Конституції, в Алжирі, Венесуелі - День незалежності, у Туркменістані - День працівників судових органів, у Словаччині - День словаків, що проживають за кордоном, повідомляє УНИАН.

Пам'ятні дати 5 липня, річниці та події

У 1841 році 33-річний баптистський проповідник і активний борець з повальним в тодішній Англії пияцтвом Томас Кук організував першу в світі групову туристичну поїздку. Залізнична компанія Midland Counties Railway надала йому спеціальний поїзд з 9 вагонів для «безалкогольного» туру 570 робітників по мальовничому маршруту між містами Лейстер і Лафборо в графстві Лестершир. Надалі в рекламних цілях залізниці стали надавати Куку знижки, які дозволяли організовувати розважальні поїздки і для людей з найбільш обмеженими фінансовими можливостями. Незабаром поїздки стали регулярними, а в 1850-х роках позначилися маршрути по багатьом європейським містам. Як наслідок -з'явилося туристичне агентство «Томас Кук і син» - перша в світі турконтора. Одним з перших американських клієнтів фірми став Марк Твен. Кук був визнаний «винахідником туризму», а засноване ним туристичне агентство завоювало всесвітню популярність. Через 50 років воно володіло 84 відділеннями, 85 агентствами, послугами скористалися більше 3 мільйонів чоловік.

5 липня 1881 року єгиптолог Еміль Бругш з Каїрського Єгипетського музею здійснив сенсаційне відкриття. Під Луксором, в скелях Дейр ель-Бахрі на схід від знаменитої Долини царів, він виявив під землею похоронну камеру з десятками саркофагів з муміями фараонів: Мережі I, Аменхотепа I, Тутмоса III, а також легендарного завойовника Рамзеса II Великого. Саркофаги стояли серед начиння і прикрас, розкиданих по підлозі. Судячи з усього, незадовго до Бругша тут побували злодії, але раніше ніхто не наближався до «скарбів». Користуючись розташуванням правителя Єгипту, Еміль Бругш за допомогою двохсот єгипетських селян витягнув з гробниці знайдені мумії. Ці знахідки були занурені на Каїрський пароплав, і через 3 дні експедиція прибула до столиці. Протягом усього шляху населення проводжало пароплав як похоронний катафалк: чоловіки стріляли з рушниць, салютуючи мертвим фараонам, а жінки, розпустивши волосся, стогнали, як стародавні професійні плакальниці. Еміль Бругш своєю знахідкою не тільки збагатив Каїрський музей, але і весь світ, надавши можливість сучасним людям побачити чудесним чином збережені останки тих, хто тисячі років тому був в зеніті своєї величі і слави.

5 липня - День народження бікіні. У цей день в 1946 році під час показу мод в Парижі манекенниця Мішель Бернардіні вийшла на подіум, прикрита двома вузькими смужками тканини. Автор фасону купальника - модельєр Луї Реар. Костюм порахували порочним і охрестили «Бікіні» – на ім'я атола, над яким чотирма днями раніше США провели випробування атомної бомби. Бікіні було заборонено на багатьох курортах, але в середині 1950-х років його доля круто змінилася з виходом на екрани фільму «І Бог створив жінку», де головна героїня Бріджит Бардо знялася в бікіні. Фільм став культовим, а купальники-бікіні – супермодними. Швейні фабрики, працюючи понаднормово, ще кілька років не могли задовольнити попит.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 5 липня вшановує пам'ять мучеників Галактіона, його дружини Іліанії, їхнього сина Сатурніна, а також єпископа Самосатського Євсевія. Інші назви свята - «Улянин день», «Уляна и Галактіон».

Що сьогодні не можна робити

Не варто починати важливі справи до вечора - вони не увінчаються успіхом.

Будьте уважні, стримуйте емоції і не піддавайтеся спокусам.

Будьте обережні на дорогах.

Прикмети на 5 липня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

Камені вкрилися вологою - скоро піде дощ;

День спекотний-перші морози вдарять у грудні;

Дощ - до багатого врожаю зернових;

Увечері роса - на наступний день буде хороша погода;

Багато комарів - найближчі дні будуть ясними і теплими.

Іменини 5 липня

Іменини у Григорія, Галактіона, Геннадія, Юліанії, Євсевія, Уляни, Зінона, Зіни, Федора і Василя.