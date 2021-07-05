У Канаді померла жінка, яка першою отримала щеплення від COVID-19
Жизель Левеск, перша канадка, яка отримала щеплення від COVID-19, померла на 89-му році життя, повідомляє Укрінформ.
Зазначається, що жінка померла від природних причин, не пов’язаних із COVID-19.
“Як перша жителька країни, яка отримала щеплення від COVID-19, пані Левеск уособлювала надію в боротьбі із COVID-19”, - заявили у департаменті.
Нагадаємо: Левеск отримала перше щеплення COVID-вакциною Pfizer-BioNTech 14 грудня минулого року у будинку для літніх людей у Квебек-сіті, де вона проживала.
Їй зробили щеплення усього на кілька хвилин раніше, ніж працівниці закладу тривалого догляду у Торонто Аніті Куіданген. Досі в Канаді було зроблено майже 39 млн щеплень від COVID-19. Понад 75% канадців, старших 12 років, отримали бодай одне щеплення.