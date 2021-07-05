Лікар назвав небезпечні ознаки зневоднення організму

Сонячна спека і задуха - це фактори ризику для людей зі слабким серцем і судинами. Причому визначити про те, що для здоров'я людини терміново потрібна вода можна по ряду незвичайних ознак, повідомляє Російська газета.

Перший сигнал, це, звичайно, сухі слизові рота, носа, очей.

Але наше тіло сигналить нам про зневоднення часом незвичайними способами, - повідомила лікар-дієтолог Людмила Денисенко.

Наприклад, може з'явитися неприємний запах з рота або різкий запах поту. Справа в тому, що в умовах зневоднення організму кількість слини, що виділяється може значно скоротитися, що призводить до зростання бактерій в роті. Крім того, при нестачі води піт стає концентрованим, і в ньому активно починають розмножуватися бактерії.

Пересохла шкіра перестає бути бар'єром для інфекцій, і тому у людей, що не п'ють воду, нерідкі атопические дерматити, гнійничкові ураження шкіри.

Про те, що організм потребує води, може свідчити й тяга до солодкого. В умовах зневоднення порушується вироблення глікогену, який необхідний для збереження енергії, тому організм прагне отримати цукор з продуктів харчування, в результаті нас починає тягнути на солодке.

Виправити ситуацію допоможе звичайна і негазована вода. Їли відчуваєте напад нудоти: змочіть віскі, зап'ястя, а краще всю внутрішню сторону руки.