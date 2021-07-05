Лікар назвав умови, за яких корисно ходити босоніж

Ходити босоніж може бути корисно, але при виконанні деяких умов. Лікар загальної практики Володимир Хорошев розповів, що при такій ходьбі масажуються біологічно активні точки на поверхні стопи, повідомляє Російська газета.

За словами фахівця, корисно ходити босоніж по піску і по траві. Але особливо корисною поверхнею він вважає округлу гальку, оскільки на ній відбувається ще й тренування суглобів.

"Активних точок на поверхні стопи безліч. Тобто на стопу буквально проектуються всі наші органи і системи: тут і печінку, і підшлункова залоза, і головний мозок", - відзначає експерт.

"Некорисним" Володимир Хорошев називає пересування босоніж там, де є небезпека поранитися. Також він не рекомендує асфальт і бетон. За словами експерта, краще ходити босоніж не більше двох-трьох годин.