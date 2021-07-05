Рятувальники оголосили штормове попередження через град і шквали
Рятувальники попереджають про значні дощі, град і шквали 5 липня, повідомляє Деловая столица.
"5 липня в Україні грози, вдень у південних та центральних областях місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с", — кажуть у Службі порятунку.
Рятувальники встановили перший рівень небезпечності, "жовтий".
Крім того, на річці Ворона біля Тисмениці (Івано-Франківська область) рівень води може піднятися на 0,2-0,6 м та затопити заплаву, ймовірно також — окремі прирічкові будинки та господарські споруди.