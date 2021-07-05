Рада хоче піти на канікули до 7 вересня

Шосту сесію Верховної Ради дев'ятого скликання запропонували перенести з 7 вересня 2021 по 21 січня 2022 року, повідомляє Вести.

Відповідний проект постанови №5720 зареєструвала група народних депутатів на чолі з головою регламентного комітету, нардепом від "Слуги народу" Сергієм Кальченко.

Нардепи запропонували, щоб відкриття 6-ї сесії та перше пленарне засідання в її межах відбулося 7 вересня.

Пропонується провести десять пленарних тижнів, з яких до Нового року крайня - з 14 по 17 грудня, а після нього - вже 11-14 січня і 18-21 січня 2022 року. Тобто, депутати хочуть приблизно місяць відпочинку від пленарних засідань на новорічно-різдвяні свята.

Шість тижнів пропонується визначити для роботи в комітетах, ще чотири - для роботи з виборцями. Десять годин - для години запитань до уряду.

Крайнє пленарне засідання поточної - п'ятої - сесії ВР заплановано на 16 липня.

Сьома сесія повинна розпочатися 1 лютого 2022.