Лікарі розповіли про продукти які сприяють розрідженню крові

Лікарі розповіли про продукти які сприяють розрідженню крові

Для розрідження крові багато хто використовує аспірин, але мало хто знає, що крім користі він приносить і шкоду. Закріплені на стінках шлунка, частинки аспірину в'їдаються в стінку шлунка та утворюють виразки. Якщо вже і вживати аспірин, то після їжі та чверть таблетки. Тому фітотерапевти та народна медицина використовують як джерело аспірину відвари листя малини та чорної смородини, повідомляє News.wekzdorov.

Саліцилова кислота міститься також у багатьох фруктах і овочах, однак, в кількості, недостатній для істотного впливу на згортання крові. Слід пам'ятати також і про те, що важливо знизити вживання харчових продуктів, багатих на вітамін К, бо вони, навпаки, сприяють згортанню. Серед них, перш за все потрібно назвати плоди чорноплідної горобини. Є вітамін К в шпинаті, салаті та інший харчовий зелені. Якщо у вас кров густа, слід врахувати, що продукти, багаті на вітамін К, роблять її ще густіше.

Жири риб сприяють не тільки розрідженню крові, але і розсмоктуванню вже наявних тромбів і склеротичних бляшок. Лікарі радять, їсти рибу не менше 3-4 разів на тиждень. Перевагу слід віддавати жирним сортам.

Слідкуйте, щоб в продуктах харчування містився йод (їжте обов'язково, регулярно, морську капусту: суху подрібніть на кавомолці і 1 раз в день по 1 ч.л., замість солі з їжею.), Він зменшує в'язкість крові, підвищує тонус судин. Зараз з'явилося багато готових салатів з морської капусти, не забувайте періодично їх вживати.

Розрідженню крові сприяють продукти, які містять таурин, який нормалізує кров'яний тиск. Його багато в морепродуктах і морській рибі. Додайте в раціон волоські та мигдальні горіхи (по 1 ст.л. в день).

Споживання часнику зменшує в'язкість крові. Включіть у свій раціон диню, грейпфрут, червоний болгарський перець і помідори. Способствуют розрідженню крові трава буркуну, гінкго білоба, черешня і вишня і ін.

Відмінно розріджує кров червоне сухе вино. По келиху вина в день з їжею - відмінний засіб для розрідження крові.

Перець чилі містить вітаміни А і Е, калій й фолієву кислоту, які прекрасно розріджують кров і запобігають серцево-судинні захворювання.

Пийте щодня апельсиновий сік не більше 120 мл - це відмінний засіб для розрідження крові, а також джерело вітаміну С. Врахуйте, що апельсиновий сік протипоказаний при виразковій хворобі шлунка і гастриті з підвищеною кислотністю.

Добре допомагають розріджувати кров коріння шовковиці (шовковиця). Взяти 200 г свіжих коренів шовковиці подрібнити і промити. Покласти в емальовану каструлю, залити 3 л холодної води і залишити на 1 годину. Потім поставити на повільний вогонь, потримати 15 хвилин після закипання, зняти з вогню, остудити, процідити і поставити в холодильник. Приймати 5 днів по 200 г. З рази в день до їжі, потім робити перерву на 2-3 дні. Таким чином необхідно пропити 2-3 курсу.

Пророщена пшениця розріджує кров. Щодня з'їдайте мінімум 1 ст.л. пророщеної пшениці, бажано додавати її в овочеві салати + 1 ч.л. лляної олії (джерелом омега-3-ненасичених жирних кислот). Зерна пшениці кілька разів ретельно промити за 24 години до вживання. Повновагі, змочені при промиванні зерна не спливають, вода зливається з плоского судини вільно. Зливаючи воду останній раз, слід залишити її в посудині в такій кількості, щоб вона була на рівні верхнього шару зерна, але не покривала його доверху. Посудина в такому стані ставиться в тепле, але не гаряче місце, покривається не надто щільно паперовою серветкою. При лікуванні пророслими зерновими паростками необхідно скоротити споживання хліба і борошняних виробів. Якщо за один прийом вжита не вся пшениця (проросла), її можна зберегти в холодильнику, але не більше 2-3 днів. Вона повинна бути накрита серветкою і досить зволожена. Якщо ви регулярно будете їсти такий салат, то ви ще й оздоровите весь організм, поліпшите зір, а результати аналізу крові вас дуже порадують.

Кориця та імбир розріджують кров. Вам знадобиться: свіжий корінь імбиру (приблизно 4 см), щіпка кориці (на кінчику ножа), 1 ч.л. зеленого чаю. Залити 0,5 л окропу, дати настоятися, процідити додати половинку лимона і мед за смаком. Випити протягом дня.

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