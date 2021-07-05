Лікарі розповіли про продукти які сприяють розрідженню крові

Для розрідження крові багато хто використовує аспірин, але мало хто знає, що крім користі він приносить і шкоду. Закріплені на стінках шлунка, частинки аспірину в'їдаються в стінку шлунка та утворюють виразки. Якщо вже і вживати аспірин, то після їжі та чверть таблетки. Тому фітотерапевти та народна медицина використовують як джерело аспірину відвари листя малини та чорної смородини, повідомляє News.wekzdorov.

Саліцилова кислота міститься також у багатьох фруктах і овочах, однак, в кількості, недостатній для істотного впливу на згортання крові. Слід пам'ятати також і про те, що важливо знизити вживання харчових продуктів, багатих на вітамін К, бо вони, навпаки, сприяють згортанню. Серед них, перш за все потрібно назвати плоди чорноплідної горобини. Є вітамін К в шпинаті, салаті та інший харчовий зелені. Якщо у вас кров густа, слід врахувати, що продукти, багаті на вітамін К, роблять її ще густіше.

Жири риб сприяють не тільки розрідженню крові, але і розсмоктуванню вже наявних тромбів і склеротичних бляшок. Лікарі радять, їсти рибу не менше 3-4 разів на тиждень. Перевагу слід віддавати жирним сортам.

Слідкуйте, щоб в продуктах харчування містився йод (їжте обов'язково, регулярно, морську капусту: суху подрібніть на кавомолці і 1 раз в день по 1 ч.л., замість солі з їжею.), Він зменшує в'язкість крові, підвищує тонус судин. Зараз з'явилося багато готових салатів з морської капусти, не забувайте періодично їх вживати.

Розрідженню крові сприяють продукти, які містять таурин, який нормалізує кров'яний тиск. Його багато в морепродуктах і морській рибі. Додайте в раціон волоські та мигдальні горіхи (по 1 ст.л. в день).

Споживання часнику зменшує в'язкість крові. Включіть у свій раціон диню, грейпфрут, червоний болгарський перець і помідори. Способствуют розрідженню крові трава буркуну, гінкго білоба, черешня і вишня і ін.

Відмінно розріджує кров червоне сухе вино. По келиху вина в день з їжею - відмінний засіб для розрідження крові.

Перець чилі містить вітаміни А і Е, калій й фолієву кислоту, які прекрасно розріджують кров і запобігають серцево-судинні захворювання.

Пийте щодня апельсиновий сік не більше 120 мл - це відмінний засіб для розрідження крові, а також джерело вітаміну С. Врахуйте, що апельсиновий сік протипоказаний при виразковій хворобі шлунка і гастриті з підвищеною кислотністю.

Добре допомагають розріджувати кров коріння шовковиці (шовковиця). Взяти 200 г свіжих коренів шовковиці подрібнити і промити. Покласти в емальовану каструлю, залити 3 л холодної води і залишити на 1 годину. Потім поставити на повільний вогонь, потримати 15 хвилин після закипання, зняти з вогню, остудити, процідити і поставити в холодильник. Приймати 5 днів по 200 г. З рази в день до їжі, потім робити перерву на 2-3 дні. Таким чином необхідно пропити 2-3 курсу.

Пророщена пшениця розріджує кров. Щодня з'їдайте мінімум 1 ст.л. пророщеної пшениці, бажано додавати її в овочеві салати + 1 ч.л. лляної олії (джерелом омега-3-ненасичених жирних кислот). Зерна пшениці кілька разів ретельно промити за 24 години до вживання. Повновагі, змочені при промиванні зерна не спливають, вода зливається з плоского судини вільно. Зливаючи воду останній раз, слід залишити її в посудині в такій кількості, щоб вона була на рівні верхнього шару зерна, але не покривала його доверху. Посудина в такому стані ставиться в тепле, але не гаряче місце, покривається не надто щільно паперовою серветкою. При лікуванні пророслими зерновими паростками необхідно скоротити споживання хліба і борошняних виробів. Якщо за один прийом вжита не вся пшениця (проросла), її можна зберегти в холодильнику, але не більше 2-3 днів. Вона повинна бути накрита серветкою і досить зволожена. Якщо ви регулярно будете їсти такий салат, то ви ще й оздоровите весь організм, поліпшите зір, а результати аналізу крові вас дуже порадують.

Кориця та імбир розріджують кров. Вам знадобиться: свіжий корінь імбиру (приблизно 4 см), щіпка кориці (на кінчику ножа), 1 ч.л. зеленого чаю. Залити 0,5 л окропу, дати настоятися, процідити додати половинку лимона і мед за смаком. Випити протягом дня.