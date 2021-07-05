Трендові бікіні 2021: названо найкращі моделі
Влітку 2021 у тренді будуть асиметричні купальники, а також бікіні з яскравими принтами, вирізами на талії та зав'язками. Деякі з них повернулися в моду з минулих років і будуть підкорювати ще багато років, повідомляє Обозреватель.
Добірка самих трендових і актуальних купальників на сьогодні та в чому особливість кожної моделі, читай далі в матеріалі.
- Асиметричні бікіні
Такий варіант купальника буде виглядати незвично, але одночасно ефектно. Популярними цього року будуть як злиті моделі, так і на одне плече.
- Яскраві принти
Найкращим забарвленням для купальників в цьому сезоні є смужка, горошок, квітковий принт, різні переплетення, імена та логотипи брендів.
- Купальники з вирізами
Моделі з вирізами виглядають дуже сексуально, жіночно і до того ж незвично. Ви точно зможете забезпечити собі незабутній пляжний образ.
- Купальники з зав'язками
Це головний мастхев літа 2021. Така модель у хорошому світлі покаже ваші форми, а також підкорить оточуючих.
- Бікіні з відкритими стегнами
Ця модель зробить акцент на талії і подовжить ноги. Можна обрати з глибокими вирізами в області стегон, а також декольте. Крім того, дизайнери пропонують варіанти з прозорими вставками, квітковими принтами та аплікацією.