Трендові бікіні 2021: названо найкращі моделі

Трендові бікіні 2021: названо найкращі моделі

Влітку 2021 у тренді будуть асиметричні купальники, а також бікіні з яскравими принтами, вирізами на талії та зав'язками. Деякі з них повернулися в моду з минулих років і будуть підкорювати ще багато років, повідомляє Обозреватель.

Добірка самих трендових і актуальних купальників на сьогодні та в чому особливість кожної моделі, читай далі в матеріалі.

  • Асиметричні бікіні

Такий варіант купальника буде виглядати незвично, але одночасно ефектно. Популярними цього року будуть як злиті моделі, так і на одне плече.

Асиметричні бікіні
Асиметричні бікіні
  • Яскраві принти

Найкращим забарвленням для купальників в цьому сезоні є смужка, горошок, квітковий принт, різні переплетення, імена та логотипи брендів.

Яскраві принти
Яскраві принти
  • Купальники з вирізами

Моделі з вирізами виглядають дуже сексуально, жіночно і до того ж незвично. Ви точно зможете забезпечити собі незабутній пляжний образ.

Купальники з вирізами
Купальники з вирізами
  • Купальники з зав'язками

Це головний мастхев літа 2021. Така модель у хорошому світлі покаже ваші форми, а також підкорить оточуючих.

Купальники з зав'язками
Купальники з зав'язками
  • Бікіні з відкритими стегнами

Ця модель зробить акцент на талії і подовжить ноги. Можна обрати з глибокими вирізами в області стегон, а також декольте. Крім того, дизайнери пропонують варіанти з прозорими вставками, квітковими принтами та аплікацією.

Бікіні з відкритими стегнами
Бікіні з відкритими стегнами

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