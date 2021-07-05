Трендові бікіні 2021: названо найкращі моделі

Влітку 2021 у тренді будуть асиметричні купальники, а також бікіні з яскравими принтами, вирізами на талії та зав'язками. Деякі з них повернулися в моду з минулих років і будуть підкорювати ще багато років, повідомляє Обозреватель.

Добірка самих трендових і актуальних купальників на сьогодні та в чому особливість кожної моделі, читай далі в матеріалі.

Асиметричні бікіні

Такий варіант купальника буде виглядати незвично, але одночасно ефектно. Популярними цього року будуть як злиті моделі, так і на одне плече.

Асиметричні бікіні

Яскраві принти

Найкращим забарвленням для купальників в цьому сезоні є смужка, горошок, квітковий принт, різні переплетення, імена та логотипи брендів.

Яскраві принти

Купальники з вирізами

Моделі з вирізами виглядають дуже сексуально, жіночно і до того ж незвично. Ви точно зможете забезпечити собі незабутній пляжний образ.

Купальники з вирізами

Купальники з зав'язками

Це головний мастхев літа 2021. Така модель у хорошому світлі покаже ваші форми, а також підкорить оточуючих.

Купальники з зав'язками

Бікіні з відкритими стегнами

Ця модель зробить акцент на талії і подовжить ноги. Можна обрати з глибокими вирізами в області стегон, а також декольте. Крім того, дизайнери пропонують варіанти з прозорими вставками, квітковими принтами та аплікацією.