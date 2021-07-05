Запаси в ПСГ України зросли майже на мільярд кубометрів

Запас природного газу в українських підземних газосховищах (ПСГ) за станом на 1 липня 2021 року склав 16 млрд куб. м. Це на 18,4% менше торішніх показників, повідомляє UBR.

Всього з початку нинішнього сезону в ПСГ закачали 930 млн куб. м. Минулого місяця темпи закачування дещо зросли в порівнянні з травнем, досягнувши 570 млн куб. м. Але цей показник в три рази менше, ніж було в червні 2020 року.

"Зараз ми вже бачимо чіткий позитивний прогноз і значне зростання імпорту газу на митну територію України протягом липня. У той же час Оператор газосховищ продовжує переговори з замовниками послуг. За попередніми оцінками, до опалювального сезону ми підійдемо з запасами газу в ПСГ на рівні 19-20 млрд куб. м", - прокоментував в.о. генерального директора "Укртрансгазу" Сергій Перелома.

Що стосується зберігання газу в режимі "митний склад", то обсяги блакитного палива іноземних трейдерів складають 4,1 млрд куб. м. Це на 14,7% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. З них в режимі short-haul (потужності з обмеженнями) накопичили 3,1 млрд кубів.

Компанії-резиденти зберігають в режимі "митний склад" 600 млн куб. м (в два рази менше, ніж в минулому році). З них обсяг газу, закачаного в ПСГ в режимі short-haul, дорівнює 530 млн куб. м.

Нагадаємо, що, згідно з планом заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду 2021/22, в газових сховищах України має бути не менше 17 млрд куб. м блакитного палива. Процес імпорту газу в ПСГ почався в червні. А сезон відбору завершився 30 квітня і виявився одним з найтриваліших - 194 дня.