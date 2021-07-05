Третя доза вакцини Sinovac збільшує кількість антитіл

Після третьої дози вакцини Sinovac у організмі спостерігається 10-20-кратне збільшення антитіл, повідомляє Укрінформ.

"Оприлюднено результати другого етапу дослідження ефекту введення 3-ї дози Sіnovac... Результати досить високі, через 10 днів після вакцинації спостерігається збільшення антитіл у 10-20 разів", - заявив професор медичного факультету Стамбульського університету.

З 1 липня у Туреччині дозволили вводити третю дозу вакцини медикам та громадянам старше за 50 років.