Данилов прокоментував, чи готова Україна до нападу РФ

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що у 2014 році Україна не була готова до наступу Росії, адже кремлівські розвідники, співробітники головних управлінь і відповідних відомств знищували все, що можна було. У 2021 році ситуація кардинально змінилася, повідомляє Деловая столица.

За його словами, до всього підготуватися неможливо, але "до основних викликів, які можна оцінити, Україна готова".

"Зараз у нас зовсім по-іншому" , — сказав Данілов в ефірі телеканалу "24".

Секретар РНБО підкреслив, що Росія — досить сильна щодо технічного забезпечення й останні роки вкладала величезні гроші у свої війська.

"У них єдина доктрина, що вони з кимось повинні воювати, інакше у них дуже швидко відбувається розвал, якщо немає зовнішнього ворога" , — додав Данілов.

Він вважає, що у нашої держави інша армія й інше озброєння.