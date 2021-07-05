У Греції заявили, що будуть визнавати українські COVID-сертифікати

Міністр закордонних справ Нікос Дендіас заявив, що Греція планує визнати українські сертифікати вакцинації від COVID-19, повідомляє УНИАН.

"Багато українців відвідують Грецію як туристи. Я дуже сподіваюся, що і цього року (відвідають), оскільки ми визнаємо сертифікати COVID" , - сказав він.

Греція офіційно відкрила кордони для туристів з України ще з 14 травня 2021 року.

Також у травні МЗС України розпочало роботу над укладенням двосторонніх угод з визнання національних сертифікатів про вакцинацію для подорожей влітку.