Королева вручила нагороду медикам Великобританії
Королева Великобританії Єлизавета II нагородила Хрестом Георга Національну службу охорони здоров'я країни (NHS), повідомляє Кореспондент.
"З великим задоволенням від імені вдячної нації я вручаю Хрест Георга Національній службі охорони здоров'я Сполученого Королівства", - йдеться в повідомленні.
"Нагородження Хрестом Георга - це чудова новина, це визнання вкладу NHS, який був зроблений за всю історію, а також вкладу за останні півтора року, коли ми зіткнулися з величезною проблемою за все 73 роки існування NHS", - прокоментував нагородження директор NHS.
Хрест Георга - вища громадянська нагорода у Великобританії, заснована королем Георгом VI 24 вересня 1940 року. Є цивільним аналогом військового хреста Вікторії.