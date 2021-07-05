Королева вручила нагороду медикам Великобританії

Королева Великобританії Єлизавета II нагородила Хрестом Георга Національну службу охорони здоров'я країни (NHS), повідомляє Кореспондент.

"З великим задоволенням від імені вдячної нації я вручаю Хрест Георга Національній службі охорони здоров'я Сполученого Королівства", - йдеться в повідомленні.

"It is with great pleasure on behalf of a grateful nation, that I award the George Cross to the National Health Services of the United Kingdom."



Her Majesty The Queen pic.twitter.com/fgfmEpCvZ0 - The Royal Family (@RoyalFamily) July 5, 2021

"Нагородження Хрестом Георга - це чудова новина, це визнання вкладу NHS, який був зроблений за всю історію, а також вкладу за останні півтора року, коли ми зіткнулися з величезною проблемою за все 73 роки існування NHS", - прокоментував нагородження директор NHS.

Хрест Георга - вища громадянська нагорода у Великобританії, заснована королем Георгом VI 24 вересня 1940 року. Є цивільним аналогом військового хреста Вікторії.