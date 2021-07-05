Похмуро і все ще дощитиме: прогноз погоди на 6 липня

Україну накриє похмура погода з триваючими грозами та дощами на місцях. Температура ж повітря при цьому буде по-літньому помірною, але не дуже спекотною.

У вівторок, 6 липня, сонячно буде лише на Закарпатті. Температура вдень там при цьому очікується 28-30°С, уночі - 13-15°С. У інших областях на заході країни вдень температура буде трохи нижче - від 25 до 28°С, уночі - 15-17°С. У центральних областях і на півночі України повітря прогріється вдень до 26-29°С, уночі опуститься до 16-19°С. На сході, на півдні країни та в Криму вдень буде 25-27°С, уночі - 17-20°С.

Закарпаття виділиться не тільки сонячною погодою, а й повною відсутністю дощів і гроз. Максимум, що там очікується, - це невелика хмарність протягом дня. У інших же областях очікуються дощі, при чому на сході, на півдні і в Криму вони прогнозуються і вдень, і вночі. Також у центрі, на сході та на півдні очікуються грози.

Укргідрометцентр попереджає, що 6 липня в південній частині, східних та центральних областях грози. У Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях очікуються град і шквали 15-20 м/с. У південних і в східних областях місцями дощі будуть значними (рівень небезпеки - жовтий).

У столиці України, Києві , 6 липня очікується температура від 20 до 28°С протягом дня, дощ і вітер 14-18 км/год.