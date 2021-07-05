Чоловік влаштував стрілянину біля міськадміністарції Вишгорода

У Вишгороді Київської області біля будівлі міської адміністрації чоловік влаштував стрілянину з пістолета. Постраждалих в результаті інциденту немає. Поліція його затримала, повідомляє РБК-Украина.

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Правоохоронці зазначили, що чоловік прийшов вдень 5 липня до будівлі міськадміністрації Вишгорода і відкрив вогонь з пістолета. Жертв і постраждалих в результаті інциденту немає.﻿

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Поліція затримала того, хто стріляв. При ньому крім пістолета виявлено предмет, схожий на меч. Зброю вилучено. Обставини і причини події встановлюються.﻿

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За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство). Чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі.

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Автор: Дмитрий Кузнецов

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