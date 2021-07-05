Кулеба назвав головні питання зустрічі Зеленського і Меркель

Очікується, що президент України Володимир Зеленський і канцлерка Німеччини Ангела Меркель на майбутній зустрічі обговорять ситуацію на Донбасі та переговори щодо врегулювання й економічних питань, серед яких – російський газопровід "Північний потік-2", повідомляє Обозреватель.

Про теми, які мають порушити під час зустрічі на вищому рівні, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Це буде щира розмова між президентом і канцлеркою. Вони будуть говорити про ключові речі" , – зазначив міністр.

Зокрема, він назвав безпеку, нормандський формат, "Північний потік-2", двосторонню торгівлю, інвестиції в Україну.

У зв'язку з майбутнім відходом Меркель із поста Кулеба зазначив: поки складно сказати, якою буде політика ФРН, тому необхідно дочекатися формування нової коаліції.

Коли глава МЗС України відвідував Німеччину з робочим візитом, то проводив зустрічі з представниками ключових політичних партій, щоб донести до них важливість і пріоритетність українського порядку денного, розповісти про те, що очікує Україна й що готова дати.

"Ми працюємо над тим, аби щодо низки питань позиція Німеччини змінилася" , – підкреслив міністр.

Це, зокрема, стосується чіткої і прямої підтримки ФРН європейської перспективи України, її членства в ЄС, більш конструктивної позиції щодо членства країни в НАТО. Серед спірних питань і тема подальшого функціонування російського "Північного потоку-2".