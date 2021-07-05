Кулеба назвав головні питання зустрічі Зеленського і Меркель
Очікується, що президент України Володимир Зеленський і канцлерка Німеччини Ангела Меркель на майбутній зустрічі обговорять ситуацію на Донбасі та переговори щодо врегулювання й економічних питань, серед яких – російський газопровід "Північний потік-2", повідомляє Обозреватель.
Про теми, які мають порушити під час зустрічі на вищому рівні, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Це буде щира розмова між президентом і канцлеркою. Вони будуть говорити про ключові речі", – зазначив міністр.
Зокрема, він назвав безпеку, нормандський формат, "Північний потік-2", двосторонню торгівлю, інвестиції в Україну.
У зв'язку з майбутнім відходом Меркель із поста Кулеба зазначив: поки складно сказати, якою буде політика ФРН, тому необхідно дочекатися формування нової коаліції.
Коли глава МЗС України відвідував Німеччину з робочим візитом, то проводив зустрічі з представниками ключових політичних партій, щоб донести до них важливість і пріоритетність українського порядку денного, розповісти про те, що очікує Україна й що готова дати.
"Ми працюємо над тим, аби щодо низки питань позиція Німеччини змінилася", – підкреслив міністр.
Це, зокрема, стосується чіткої і прямої підтримки ФРН європейської перспективи України, її членства в ЄС, більш конструктивної позиції щодо членства країни в НАТО. Серед спірних питань і тема подальшого функціонування російського "Північного потоку-2".
"Це і питання продажу озброєння Україні. Я вважаю, що це вже питання принципу, це питання однієї снайперської гвинтівки, умовно кажучи. Але це повинно статися. Ми повинні цю стіну зламати, тому що вона є суто політичною і, на нашу думку, безпідставною", – заявив Кулеба.