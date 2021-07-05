Суд заарештував учасника схеми постачання неякісної техніки для ЗСУ

Печерський суд обрав запобіжний захід одному з чотирьох підозрюваних у справі про продаж для ЗСУ неякісної військової техніки, повідомляє Факти.ICTV.

Одного з колишніх директорів Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки Міноборони відправили під варту на два місяці з альтернативою внесення застави в розмірі близько 475 млн грн.

В цілому всіх чотирьох посадових осіб слідчі підозрюють в змові та організації поставок в армійські підрозділи протягом 2016-2018 років військової техніки низької якості.

Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам і не можуть використовуватися в Збройних Силах. Така схема завдала державі збитків на суму понад 475 млн грн.