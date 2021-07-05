У Росії помер турецький дипломат після зараження на COVID-19

Глава Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив про смерть генерального консула республіки в Санкт-Петербурзі Мехмета Ферхана Йорулмаза, повідомляє Страна.ua.

Про це глава зовнішньополітичного відомства написав 5 липня у своєму Твіттері.

"Сьогодні помер наш шановний колега, генеральний консул Туреччини в Санкт-Петербурзі Мехмет Ферхан Йорулмаз. Висловлюю співчуття його родині" , - йдеться в пості Чавушоглу в мікроблозі.

Про причини смерті дипломата міністр нічого не повідомив. Йорулмаз народився в 1964 році. Генконсулом Туреччини в Петербурзі його призначили недавно - в жовтні 2020 року.

Згідно з повідомленнями посольства Туреччини, яку наводять російські видання, генеральний консул помер від наслідків коронавірусної інфекції.