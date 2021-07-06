У Києві неадекват кидався з ножем на перехожих та поліцейських

У Києві в Солом'янському районі чоловік кидався з ножем на перехожих. Ті викликали поліцейських, повідомляє Кореспондент.

За інформацією Київ Оперативний в Facebook інцидент стався на вулиці Ушинського. Момент затримання чоловіка зняли на камеру пасажири автомобіля, який намагався виїхати з місця події.

"Чоловіка оточили кілька поліцейських, проте він погрожував їм ножем. Один з патрульних узяв десь довгу палицю і почав бити нападника по ногах" , - йдеться у підписі під відео.

Коли ж чоловіка вдалося повалити на землю за допомогою палиці, поліцейські його скрутили та вибили з його рук ніж. Відзначається, що під час затримання ніхто не постраждав.