Німеччина поділиться з Балканами COVID-вакциною

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що ФРН надасть країнам Західних Балкан 3 млн доз вакцин від коронавірусу. Про це в понеділок, 5 липня, вона заявила в ході віртуальної конференції по Західним Балканам, повідомляє Кореспондент.

"З тих 30 млн доз, які ФРН передасть в рамках інструменту COVAX, 3 млн будуть безпосередньо якомога швидше спрямовані країнам Західних Балкан" , - підкреслила Меркель.

Також, вона заявила про важливість майбутнього членства країн Західних Балкан у ЄС. За словами Канцлера, в ході відеоконференції президент Франції Еммануель Макрон "дуже чітко" висловився на підтримку перспективи приєднання шести країн до ЄС.

У конференції взяли участь глави урядів Сербії, Албанії, Північної Македонії, Боснії та Герцеговини, Чорногорії та Косово, а також президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен зазначила: "Нашим першим пріоритетом є прискорення порядку розширення в регіоні та надання підтримки нашим західно-балканським партнерам в їхніх зусиллях щодо проведення необхідних реформ для просування по європейському шляху".