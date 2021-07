6 липня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники, що сьогодні не можна робити

У Казахстані - День народження першого президента, День столиці, в Чилі - День посадки дерев, в Перу - День вчителя, у Фінляндії - свято літа і поезії, День Ейно Лейно, в США - День управління повітряним рухом, День обіду з вашим веб-майстром, День чохла від парасольки, День смаженої курки, День ролу, День віртуальних обіймів з віртуальним помічником, в Чехії - День пам'яті Яна Гуса, в Литві - День державності, в Іспанії - свято «Сан-Фермін» в Памплоні, в Малаві - День Незалежності, в Замбії - День єдності, на островах Кука - свято ради Аріки, в Данії - день битви при Фредерісії, повідомляє УНИАН.

Пам'ятні дати 6 липня, річниці та події

У 1785 році за пропозицією Томаса Джефферсона Конгрес Сполучених Штатів проголосив, що основною грошовою одиницею країни є долар. У 1792 році був створений Філадельфійський монетний двір, де карбували перші американські долари. Зовнішній вигляд паперового долара постійно змінювався. Свій сучасний вигляд він отримав в 1928 році, коли для однодоларової та інших банкнот був прийнятий дизайн, запропонований російським емігрантом – художником і теософом Сергієм Макроновським.

6 липня 1885 року у Франції вперше вакцина проти сказу була випробувана на людині. До цього часу сказ був невиліковною хворобою. Історія така - 9-річного Йозефа Майстера вкусила скажена собака, сільський лікар порадив його матері звернутися до Луї Пастера - знаменитого тоді мікробіолога і хіміка, який займався розробкою вакцини проти сказу. Жінка привезла сина в Париж, але у Пастера не було ліцензії, і лікувати дитину він не мав права. Але без його допомоги дитина б померла. Тому вчений зважився - протягом 10 годин він вводив сильні дози сироватки дитині. Хлопчик вижив, ставши першою людиною, вилікуваною від сказу. На знак подяки за свій порятунок Майстер все життя доглядав за могилою вченого і працював сторожем в Інституті Пастера. Коли в 1940 році гітлерівські війська вторглися до Франції, і солдати зажадали від Майстра розкрити гробницю Пастера, той вважав за краще накласти на себе руки, але не осквернив прах вченого.

6 липня 1928 року в Нью-Йорку відбувся перший у світі повністю озвучений кіносеанс.

У 1952 році в Лондоні останній трамвай вийшов на маршрут від Вулвіджа до Нью-кросу. В кінці шляху вагон, яким керував заступник директора Управління лондонського транспорту, вийшов з ладу і був узятий на буксир викликаним на допомогу вагоном-«пенсіонером».

6 липня 1957 року на святі, що проходило в Ліверпульському передмісті Вултоні, відбулася доленосна зустріч 16-річного Джона Леннона і 15-річного Пола Маккартні. Незабаром юні музиканти стали разом писати власні пісні. До них приєднався гітарист Джордж Харрісон, а в 1962 році - ударник Рінго Старр. Хлопці назвали свою групу «‎The Beatles» ("Жуки") і, подібно до інших ліверпульських ансамблів, виступали в невеликих клубах. У 1961 році їх менеджером став Брайен Епстайн, молодий торговець грамплатівками. Він придумав хлопцям новий імідж: замість шкіряних курток з'явилися дорогі строгі костюми. Після виступу «‎The Beatles» в лондонському естрадному театрі «Палладіум» в 1963 році вони прославилися на всю країну, а сенсаційний успіх на американському телебаченні роком пізніше приніс їм міжнародну популярність. У 1970 році вийшов останній альбом бітлів - «Нехай буде так» (Let It Be). У тому ж році група розпалася, і кожен з учасників ансамблю пішов своїм шляхом. Леннон випустив кілька альбомів у співавторстві зі своєю дружиною, художницею Йоко Оно. У 1980 році він був застрелений одним зі своїх фанатів у Нью-Йорку. Пол Маккартні і сьогодні продовжує свою творчу кар'єру, а ще він входить в першу десятку найзаможніших музикантів планети.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 6 липня вшановує пам'ять мучениці Агрипини Римлянської. Інші назви свята: «Переддень Іванова дня (Івана Купала)», «Іванівські ночі»,«Люті коріння». Купальницею день прозвали тому, що в давні часи виник звичай 6 липня масово купатися у водоймах. Вважалося, що в цей день потрібно збирати цілющі трави і рослини, а ніч на Івана Купала завжди вважалася містичною. Тому на вікна і на поріг клали кропиву, щоб нечиста сила не проникла в будинок.

Що сьогодні не можна робити

Цей день не можна проводити на самоті. Не позичайте гроші - вони до вас не повернуться. А якщо знайшли на вулиці гроші або щось цінне, не беріть - вважалося, що це підступи нечисті.

Прикмети на 6 липня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

мурахи поспішають сховатися в норки - до швидкої негоди;

не чути трелей птахів - в жаркій погоді.

Іменини 6 липня

Іменини у Антона, Артемія, Германа, Олексія, Петра і Олександра.