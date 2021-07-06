Колишнього голову РДА засудили до 9 років ув'язнення

У Хмельницькій області засудили до 9 років позбавлення волі за хабар в $ 17,2 тис. ексголову РДА Віктора Солодкого, якому повідомили про підозру у 2018 році, повідомляє Дзеркало тижня.

Як передає Офіс генпрокурора, вироком Ізяславського районного суду Хмельницької області призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки та конфіскацією майна.

У суді доведено, що колишній глава однієї з райдержадміністрації Хмельницької області з березня по серпень 2018 вимагав та отримав від представника підприємства $ 17,2 тис. неправомірної вигоди за винесення розпорядження про виготовлення і затвердження технічної документації із землеустрою, а також за укладення договорів оренди земельних ділянок для ведення сільського господарства строком на 10 років.

Разом з тим в ОГП відзначили, що вирок суду ще не набрав чинності.