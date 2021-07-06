У Нідерландах на вечірці 180 осіб заразилися Covid-19

Ослаблення карантинних обмежень спричинило масове захворювання молодих людей в Нідерландах, повідомляє Вести.

Так, після однієї з вечірок медики зафіксували спалах захворювання - 180 осіб звернулися до лікарів із симптомами Covid-19. Інцидент стався в місті Енсхеде.

"Кількість молодих людей, які заразилися коронавірусом в диско-клубі в Енсхеде в суботу, 9 днів тому, зросла до 180 осіб. В даний час не очікується, що ця кількість значно зросте" , - сказано в повідомленні.

Відзначається, що на вечірці було близько 800 молодих людей. Зараз невідомо який саме штам вірусу циркулює серед заражених.

Весь персонал мав негативні результати тестів на коронавірус. А на вході в диско-клуб у відвідувачів перевіряли наявність сертифікатів про щеплення або негативних тестів на коронавірус. Яким чином на вечірку потрапили хворі коронавірусом в даний час з'ясовують.