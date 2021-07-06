Ціни на квартири піднімуть слідом за подорожчанням рієлторських послуг

Зараз в Україні налічується близько 15-20 тис. осіб, що займаються наданням рієлторських послуг. І тільки трохи більше 2 тис. з них (близько 10%) є сертифікованими фахівцями, що надають якісні послуги і працюють у правовому полі, сплачуючи податки, повідомляє UBR.

Такі дані озвучив президент Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ) Юрій Піта.

За його словами, зараз ринок намагається самостійно встановлювати стандарти професії: впроваджують кодекси етики, вводяться навчальні програми та кваліфікаційні вимоги до фахівців, внутрішні системи контролю за дотриманням якості послуг.

А вже у вересні, додає Піта, рієлторська спільнота обговорить нову концепцію реформи ринку.

АСНУ вже підготувала ряд своїх пропозицій до галузевого законопроєкту і восени запланувала широку дискусію про концепцію регулювання рієлторської діяльності.

Головні пропозиції до майбутнього профільного закону від учасників ринку такі:

рієлторські послуги повинні надавати тільки професійні досвідчені фахівці, які будуть гарантувати високу якість послуг згідно з прийнятими стандартами;

створення єдиних критеріїв професійної підготовки і сертифікації для всіх учасників ринку - кожен фахівець повинен сам вибирати, в якому професійному об'єднанні він хоче перебувати, пройти навчання або підвищити кваліфікацію;

кожен, хто називає себе рієлтором, повинен працювати легально - бути суб'єктом підприємницької діяльності або найманим працівником;

можливість самостійно встановлювати вартість послуг;

введення чітких критеріїв відповідальності за неякісні послуги, за участь у шахрайських схемах;

розробка та впровадження механізмів взаємодії сертифікованого рієлтора з органами влади при отриманні необхідної для здійснення роботи інформації (доступ до реєстрів, можливість більш якісно проводити перевірку різних документів і інформації).

Як зауважив Юрій Піта, якщо до професійної спільноти не прислухаються і приймуть закон без змін, то вартість рієлторських послуг може зрости щонайменше на 2-3%. А паралельно з цим цілком імовірне штучне зростання цін на нерухомість.