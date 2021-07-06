Ціни на квартири піднімуть слідом за подорожчанням рієлторських послуг
Зараз в Україні налічується близько 15-20 тис. осіб, що займаються наданням рієлторських послуг. І тільки трохи більше 2 тис. з них (близько 10%) є сертифікованими фахівцями, що надають якісні послуги і працюють у правовому полі, сплачуючи податки, повідомляє UBR.
Такі дані озвучив президент Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ) Юрій Піта.
За його словами, зараз ринок намагається самостійно встановлювати стандарти професії: впроваджують кодекси етики, вводяться навчальні програми та кваліфікаційні вимоги до фахівців, внутрішні системи контролю за дотриманням якості послуг.
А вже у вересні, додає Піта, рієлторська спільнота обговорить нову концепцію реформи ринку.
АСНУ вже підготувала ряд своїх пропозицій до галузевого законопроєкту і восени запланувала широку дискусію про концепцію регулювання рієлторської діяльності.
Головні пропозиції до майбутнього профільного закону від учасників ринку такі:
- рієлторські послуги повинні надавати тільки професійні досвідчені фахівці, які будуть гарантувати високу якість послуг згідно з прийнятими стандартами;
- створення єдиних критеріїв професійної підготовки і сертифікації для всіх учасників ринку - кожен фахівець повинен сам вибирати, в якому професійному об'єднанні він хоче перебувати, пройти навчання або підвищити кваліфікацію;
- кожен, хто називає себе рієлтором, повинен працювати легально - бути суб'єктом підприємницької діяльності або найманим працівником;
- можливість самостійно встановлювати вартість послуг;
- введення чітких критеріїв відповідальності за неякісні послуги, за участь у шахрайських схемах;
- розробка та впровадження механізмів взаємодії сертифікованого рієлтора з органами влади при отриманні необхідної для здійснення роботи інформації (доступ до реєстрів, можливість більш якісно проводити перевірку різних документів і інформації).
Як зауважив Юрій Піта, якщо до професійної спільноти не прислухаються і приймуть закон без змін, то вартість рієлторських послуг може зрости щонайменше на 2-3%. А паралельно з цим цілком імовірне штучне зростання цін на нерухомість.
"Додаткові витрати штовхають рієлторів і продавців у тінь, що може призвести до неконтрольованої хвилі шахрайства на ринку нерухомості", - підсумував Юрій Піта.