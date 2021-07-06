Дорога президентів. На трасі до Молдови розгорнули "Велике будівництво"

Цього року відремонтують 116 км траси Р-08 Немирів – Ямпіль. Вона з'єднує Україну з Молдовою і відома як "дорога президентів". Роботи у Вінницькій області стартували, вони ведуться в ході програми президента "Велике будівництво". На дорозі працює 300 одиниць дорожньо-будівельної техніки, повідомляє Сьогодні.

Передбачено не тільки оновлення покриття, але і ремонт п'яти мостів.

Оновлення дороги – це крок до реалізації Меморандуму щодо розвитку транзитно-транспортного потенціалу між двома країнами, який підписали на початку року президенти України і Молдови, уточнили у Вінницькій ОДА.

Дорога Немирів – Ямпіль – це частина маршруту Київ – Кишинів / Фото: Укравтодор