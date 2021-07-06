Дорога президентів. На трасі до Молдови розгорнули "Велике будівництво"
Цього року відремонтують 116 км траси Р-08 Немирів – Ямпіль. Вона з'єднує Україну з Молдовою і відома як "дорога президентів". Роботи у Вінницькій області стартували, вони ведуться в ході програми президента "Велике будівництво". На дорозі працює 300 одиниць дорожньо-будівельної техніки, повідомляє Сьогодні.
Передбачено не тільки оновлення покриття, але і ремонт п'яти мостів.
Оновлення дороги – це крок до реалізації Меморандуму щодо розвитку транзитно-транспортного потенціалу між двома країнами, який підписали на початку року президенти України і Молдови, уточнили у Вінницькій ОДА.
"Якщо зараз поїдете дорогами Вінниччини, побачите, що у регіоні за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" йде реконструкція доріг, старих доріг, до яких не доходили дуже багато років. Якісні дороги та інфраструктура –це не лише про комфорт, це про безпеку, про підвищення рівня життя та розвиток всього регіону.А ще це робочі місця", – наголосив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.