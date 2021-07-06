Стильний образ дружини Дмитра Монатика з Парижа

Дружина Дмитра Монатика Ірина Демічева на сторінці в Instagram размешает багато фотографій з дітьми й чоловіком, а так само кадри з спільних сімейних подорожей.

Ірина поділилася фотографією, зробленою в столиці Франції. У кадрі Ірина позує стоячи на балконі готелю, який розташований недалеко від Ейфелевої вежі. Вона позує в широких укорочених брюках і облягаючому топі у вигляді корсета. Образ доповнили чорні шкіряні черевики на масивній підошві та модний об'ємний жакет тілесного відтінку. Злегка скуйовджене волосся Ірина доповнила стильними окулярами з напівпрозорими рожевими склами.