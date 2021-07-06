Ціни на лохину змінилися: нова вартість

Українські виробники ягід на поточному тижні активізували збір врожаю лохини відкритого ґрунту. Старт сезону цьогоріч затримався на 10-14 днів в порівнянні з попереднім, але почався з більш низьких цін, повідомляє EastFruit.

Ціни на дрібнооптові партії лохини з місцевих господарств варіюються в діапазоні 250-350 грн / кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж на перші партії в попередньому сезоні.

Відзначимо, що перші партії ґрунтової лохини, за словами операторів українського ринку, з'явилися на ринку ще наприкінці минулого тижня, але обсяги були дуже обмеженими. На відкритих продовольчих ринках роздрібні ціни на першу лохину варіювалися від 350 грн/кг до 500 грн/кг. Проте вже до кінця тижня деякі роздрібні продавці були змушені знизити мінімальний поріг цін до 270 грн/кг.

Тим часом у супермаркетах України основну пропозицію лохини становила місцева теплична лохина та імпортна ягода. Ще наприкінці минулого тижня на полицях рітейлу ціна могла доходити до 400-550 грн/кг.

Пропозиції першої дорогої ягоди на полицях було досить обмеженим, але особливих проблем з продажами поки не спостерігалося. У сегменті фасованої ягоди була представлена в основному лохина з Нідерландів, і в перерахунку на кг ціна могла досягати 600-700 грн / кг.

На оптових ринках України також присутні пропозиції як місцевої продукції, так і імпортної, та й тут ціни поступово знижуються. На початку цього тижня середня ціна на місцеву тепличну лохину і ягоду, імпортовану з Іспанії, зрівнялася на рівні 300 грн/кг, а перші дрібнооптові партії ґрунтової лохини можуть пропонуватися ще нижче. У разі необхідності швидко розпродати залишки продукції виробники у деяких випадках опускали цінники і до 230 грн / кг.