На популярному українському курорті порекомендували не купатися

На пляжах одного з найпопулярніших літніх курортів України порекомендували не купатися – у селищі Затока Одеської області морська вода не відповідає санітарним нормам, повідомляє УНІАН.

Про це розповіли в державній установі «Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

Відзначається, що з 28 червня по 4 липня фахівці центру провели лабораторні дослідження якості морської води в певних контрольних точках на 22-х пляжах Одеси та Одеської області.

Зокрема, у місцях, які мають офіційний статус, було відібрано 93 проби на санітарно-мікробіологічні та 13 проб - на санітарно-хімічні показники.