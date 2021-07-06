РФ передбачає можливість участі США в переговорах по Донбасу
Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що Росія допускає можливість приєднання США до переговорів по Донбасу, повідомляє Кореспондент.
За його словами, зустріч президентів США і Росії не внесла ясність в це питання.
"Тут можуть бути різні опції. Це залежить від того, хто конкретно з американської сторони буде призначений головним координатором відповідних зусиль. Поки ясності з цього приводу немає", - сказав Рябков.
Заступник міністра стверджує, що США не зважають на підходи Росії щодо врегулювання в Україні, а уявити конструктивний внесок США в мінські переговори складно.
"Ми зі свого боку нічого не виключаємо. Все залежить від того, чи вийде у американців сформувати більш об'ємний, предметний, тверезий, спокійний і відповідальний підхід до всього того, що відбувається і на Донбасі, і навколо України в цілому", - резюмував Рябков .