РФ передбачає можливість участі США в переговорах по Донбасу

Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що Росія допускає можливість приєднання США до переговорів по Донбасу, повідомляє Кореспондент.

За його словами, зустріч президентів США і Росії не внесла ясність в це питання.

"Тут можуть бути різні опції. Це залежить від того, хто конкретно з американської сторони буде призначений головним координатором відповідних зусиль. Поки ясності з цього приводу немає ", - сказав Рябков.

Заступник міністра стверджує, що США не зважають на підходи Росії щодо врегулювання в Україні, а уявити конструктивний внесок США в мінські переговори складно.