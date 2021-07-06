Зеленський назвав три речі, які об'єднують Україну та Литву

Україну та Литву поєднує історичне минуле, сьогодення та майбутнє, повідомляє Деловая столица.

Про це президент Володимир Зеленський сказав, виступаючи на урочистостях у з нагоди Дня державності Литовської республіки у Вільнюсі.

"Для мене сьогодні велика честь перебувати у Литві з нагоди дуже важливого для вас свята — Дня державності. І від імені України і щирого серця вітаю вас і весь литовський народ з цим особливим днем" , — сказав президент України.

Він нагадав, що День державності Литовської республіки приурочений до коронації короля Міндауґаса. Зеленський також зазначив, що українці "сповна розділяють" з литовцями "радість цієї дати" та "можуть осягнути її велике значення завдяки трьом речам".

"Перше: це спільне минуле наших народів. Це і часи Великого князівства Литовського — однієї з провідних держав Європи, де вільно співіснували литовці та українці. Це й Литовські статути, джерелами яких були, зокрема, литовське та українське звичаєве право. Примітно також, що дочка короля "Міндауґаса була дружиною молодшого сина короля Данило Галицького — це Шварно Данилович — Великий князь Литовський" , — розповів український лідер.

Зеленський також розповів про "спільне сьогодення" України та Литви.

"Сьогодні Україна захищає власну державність суверенітет і територіальну цілісність і весь цей час на цьому складному шляху Литва є нашим надійним, нашим незмінним партнером. Литва однією з перших засудила анексію Крима з боку Російської Федерації, Литва першою офіційно заявила про готовність підтримати вступ України до Європейського Союзу, ми завжди це будемо памʼятати, ми завжди будемо за це вдячні" , — наголосив глава української держави.

Зеленський наголосив, що Україна завжди готова допомогти Литві.