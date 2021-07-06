У Молдові пройде марафон вакцинації російським Супутником V

Мерія Кишинева анонсувала марафон COVID-вакцинації російським Супутником V, повідомляє Корреспондент.

"Марафон" вакцинації пройде в Палаці республіки 17 липня. Туди запрошують тих, хто отримав свою першу дозу Супутника під час попереднього такого заходу 26 червня.

За словами мера, тоді до Палацу республіки прийшли 4362 осіб і з них 4 тисяч вибрали російську вакцину.

Як заявили в Міністерстві охорони здоров'я Молдови, країна веде переговори про закупівлю ще 700 тисяч доз Супутника і стільки ж - вакцини BioNTech-Pfizer.