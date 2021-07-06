Суд продовжить розгляд справи Штепи

Орджонікідзевський райсуд Харкова у вівторок обрав запобіжний захід екс-меру Слов'янська Нелі Штепі у вигляді особистого зобов'язання, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Він є безстроковим", - повідомив адвокат Штепи Олександр Шадрін.

Прокурор клопотав про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Обвинувачувана та її адвокати заперечували проти задоволення клопотання.

На засіданні у вівторок суд також допитав ще одного свідка обвинувачення.

Наступне засідання призначене на 13 липня. На ньому планується продовжити допит свідків звинувачення. Суду залишилося допитати ще двох свідків звинувачення, після чого він зможе перейти до допиту свідків захисту.

Справа щодо екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, обвинуваченої в сепаратизмі, розглядається з самого початку в п'ятий раз.

Штепа була заарештована 13 липня 2014 року. Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.