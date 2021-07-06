Необхідні добавки для здорового серця

Серце - працьовитий орган, який працює без упину все наше життя. Це центр серцево-судинної системи. Серце качає кров, транспортуючи артеріями кисень і необхідні речовини до органів і тканин. Як уберегти серце, щоб воно довше залишалося здоровим, повідомляє Econet.

Екстракт часнику

Екстракт зменшує запалення, працює як антиоксидант, береже гнучкість артерій, знижує холестерин і тиск. Добавка зменшує відкладення бляшок і кальцію, які погіршують кровообіг.

Коензим Q10

Маючи протизапальні та антиоксидантні властивості, коензим Q10 дає енергію серцевим клітинам і оберігає їх від негативного впливу вільних радикалів. З роками здатність організму синтезувати CoQ10 знижується, і добавки просто необхідні.

Риб'ячий жир

Добавка може знизить холестерин і ймовірність смерті від кардіопатологій. Хочете отримати користь від риб'ячого жиру? Вживайте рибу з високою концентрацією омега-3 пару раз в тиждень.

Магній (Mg)

Дефіцит цього мінералу викликає аритмію, спазми судин, гіпертонію, стенокардію й тромбоутворення. Є зв'язок між низьким показником Mg і відкладеннями кальцію в артеріях (причина атеросклерозу). Mg працює як блокатор кальцієвих каналів, розслаблює судини та доставку крові й кисню до серця.

Прибуток

Прибуток знижують і загальний холестерин, знімаючи інші фактори ризику (запалення). Крім того, ці корисні бактерії незначно знижують тиск