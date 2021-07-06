На будівництво Кременчуцького мосту пливе арсенал важкої техніки

Із Туреччини до України вирушила техніка, яка буде використовуватися при зведенні нового мосту через річку Дніпро у місті Кременчук. Доставка здійснюється Чорним морем, повідомляє УНИАН.

Зокрема, до Кременчука будуть доставлені баржі, плавзасоби, буксири, кран на баржі вантажопідйомністю до 165 тонн, гусеничні та самохідні крани, навантажувачі, бульдозер, грейдер, бетонозмішувачі, екскаватор, бурильна установка.

За допомогою цих механізмів турецька компанія Doğuş Grubu зводитиме вантовий міст, який матиме два пілони та 4 смуги руху (по дві в кожному напрямку). Загальна довжина споруд становитиме понад 3 км. Новий міст будуватиметься паралельно до старого.

Міст буде сполучатися з автошляхом Н-08 Дніпро-Маріуполь на правому березі Дніпра. В районі Літературного провулку буде збудовано транспортну розв’язку. На лівому березі міст буде сполучатися з нинішньою вуличною мережею Кременчука, зокрема початок будівництва буде сполучатися з вул. Велика Набережна. В цих точках передбачено будівництво транспортних розв’язок в різних рівнях.

Роботи відбуваються у рамках Національної програми відновлення мостів, яка є частиною програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Завершити зведення мосту планується до 2025 року.